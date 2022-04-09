全民快測助及早切斷傳播鏈 林鄭估計社區約三萬隱形患者

■林鄭引用港大研究推算，社區約有三萬名隱形患者。

本港昨天新增二千四百九十二宗新冠病毒確診個案，較前天再回落百餘宗。為期三日的「全民快速檢測」昨日展開，特首林鄭月娥表示，全民快測有助及早切斷傳播鏈，又估計社區有約三萬名隱形患者，籲市民積極參與。林鄭月娥引用港大研究推算，社區約有三萬名隱形患者，「如果利用這三天，將他們全部找出來，適當地隔離或治療、或者在家居發出全部三萬人的隔離令，他的緊密接觸者也要檢疫令，不准外出。我們真的有機會可切斷這些傳播鏈」，質疑為何不值得。她指，若大批市民拒絕進行快測，便難以達至目的，不過亦難以強制市民參與自願快速測試，籲市民支持政府政策，否則「事倍功半」。至於新確診的近二千五百宗個案，經核酸檢測確診及快速抗原測試陽性呈報個案各佔約一千二百宗，有八宗輸入個案，其中三宗在機場檢測發現，其餘五宗在檢疫酒店發現。本港再多八十六名患者離世，年齡介乎四十五至一百零七歲。另有一宗由中大醫院呈報的死亡個案，是九十三歲的安老院男院友，本身有長期病患及癌症，去年九月已接種第二劑疫苗。衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，初步知道新呈報快測陽性個案較之前有所增加，強調目前隔離中心的牀位足夠應付現時確診數字的需要。過去三個月內曾染疫的康復者，一般於康復後三個月內有一定免疫力，除非病毒出現新變種，否則感染風險相當低，一般不需再做檢測，但若出現病徵，就建議應進行測試，因為可能出現「二次感染」。他又呼籲市民未來一星期外出時，都戴上政府派發的KN 95口罩，假期減少聚會。