60歲以上即日起可打第四針

接種疫苗可以降低重症等風險，減輕醫療負擔。政府即日起容許年滿六十歲或以上、已接種三劑新冠疫苗滿三個月的長者到社區疫苗接種中心，或公立醫院接種站領取「即日籌」打第四針；網上系統將於下周四更新，供合資格人士預約。下周四起可預約食物及衞生局局長陳肇始指，本港最近每十名感染新冠病毒病離世的死者中，約九人沒有接種或只接種一劑疫苗；而大部份死者是六十歲或以上人士，佔死亡個案逾百分之九十五，因此建議長者接種第三劑疫苗至少三個月後接種第四劑，以加強保護。政府估計有一百七十萬名市民「夠期」打第三針，呼籲市民盡快接種。公務員事務局局長聶德權指，每日接種劑量遠遠低於接種能力，過去七日平均每日只打了三萬四千針，形容是「嚴重的針等人」。他又指已為六幢圍封樓宇中十九名居民打針，形容是「針針皆辛苦」。