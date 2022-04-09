仝小林又指，政府在特殊時期採取非常手段，形成多個有效的突破，一是「兩個豁免」，為內地醫療隊處方權及內地捐贈的多種抗疫中成藥在港使用的註冊提供豁免；二是「四個共同」，即中醫進入收治新冠病人的「紅區」，與西醫共同組建隊伍、共同收治病人、共同值班查房、共同制定方案；三是中央援港抗疫中醫專家與定點醫院深切治療部的西醫專家，一起討論危重症病例。
內地專家：港抗疫奏效 防控仍不能放鬆
仝小林又指，政府在特殊時期採取非常手段，形成多個有效的突破，一是「兩個豁免」，為內地醫療隊處方權及內地捐贈的多種抗疫中成藥在港使用的註冊提供豁免；二是「四個共同」，即中醫進入收治新冠病人的「紅區」，與西醫共同組建隊伍、共同收治病人、共同值班查房、共同制定方案；三是中央援港抗疫中醫專家與定點醫院深切治療部的西醫專家，一起討論危重症病例。
首季高達55宗 稱受害人涉疫苗案 「新冠電騙黨」橫行富婆紛中招
電騙黨出新招利用新冠疫情作幌子「吸血」，早前一名四十歲婦人便在假冒內地官員來電中，痛失逾六千萬元。警方今年首三個月錄得有五十五宗以新冠肺炎作藉口的騙案，藉假扮衛生署職員及內地公安，謊稱有人涉及非法購買...
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谷愛凌：榮幸能讓人認識中國文化 習近平指冬奧為國際提供經驗
北京人民大會堂昨天舉行冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會。國家主席習近平在會上發表重要講話，指本屆冬奧勝利舉辦，中國的防疫政策經受住考驗，也為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供有益經驗。張藝謀等代表上台領獎。習...
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烏東火車站遭火箭攻擊百人死傷 俄被逐出聯國人權理事會
俄烏戰事持續，烏東一個火車站昨遭俄火箭攻擊，造成三十人死。繼布查鎮發現多具平民屍體後，另一城鎮再發現二十六具屍體，烏國總統澤連斯基直指情況或更可怕，俄羅斯則承認在戰事中損失慘重。聯合國大會表決通過，將...
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匯豪閣裝潢簇新富品味
匯豪閣位於西半山干德道傳統地段，距半山自動扶手電梯僅數分鐘步程，前往中區相當便捷。是次精選該盤三房一套放盤，備型格品味裝潢，實用面積803方呎，眺維港美景，市場少有同類型盤源。西半山單幢物業匯豪閣位於...
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內房物管股落鑊 恒指高收63點
市場正消化美國聯儲局鷹派言論，港股昨日窄幅上落，但憧憬中國進一步推寬鬆政策，內房及物管板塊炒上，帶動恒指先跌後升，收升63點，報21872點；國指收低5點報7490點；科指跌51點，收報4422點。總...
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紅魔割「愛」不手軟 2F贏「硬」
般奴費南迪斯和費特洛迪古斯這對曼聯鐵膽中場今季表現出色，卻被看守領隊蘭歷克點名批評身體對抗能力有待改善。今晚英超曼聯作客愛華頓，「雙費」勢要硬起來加強中場攻守能力，攜手贈近況低迷的護級弱旅拖肥糖一場大...
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「抗疫肥」兩年發福16磅 森美落街市買餸打邊爐食完先減
第5波疫情雖然回落，但每日仍然有數千宗確診。紅到去日本嘅「金牌司儀」森美從瞓「柴房」自我隔離、被迫停工、「盲搶炎」等疫情生態中，對人生有所領悟，他有感而發說：「人生有得必有失嘅，疫情下係搵錢少咗，生活...
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莊太量 - 你做事會思考多少步？｜太量微觀
我們在思考的時候一定要有動態思維，否則，就會達不到你想要的效果。就如下棋，就是需要動態思維：每走一步，都要思考對方下一步會怎樣走，繼而思考自己的再下一步會如何走動。因此，精於下棋的人會思考七至八步，亦...
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莫雷拉進一步逼近潘頓 姚本輝容天鵬起孖 蔡明紹後上封王夠勁
昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉憑東廄「狀元及第」和姚廄「自然力量」起孖，但騎師王最終卻不敵蔡明紹，後者分別為容廄「合進駒」和偉廄「合夥贛勁」建功，而且多一席季軍，最後追過雷神封王。至於姚本輝另贏「總理」...
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