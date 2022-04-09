內地專家：港抗疫奏效 防控仍不能放鬆

來港支援本港新冠抗疫工作的內地中醫專家組組長、中國科學院院士仝小林日前接受新華社訪問時表示，本港新冠確診和死亡人數已呈現連續下降趨勢，表明抗疫工作很有成效，但仍存在反彈風險，疫情防控不能放鬆。仝小林又指，政府在特殊時期採取非常手段，形成多個有效的突破，一是「兩個豁免」，為內地醫療隊處方權及內地捐贈的多種抗疫中成藥在港使用的註冊提供豁免；二是「四個共同」，即中醫進入收治新冠病人的「紅區」，與西醫共同組建隊伍、共同收治病人、共同值班查房、共同制定方案；三是中央援港抗疫中醫專家與定點醫院深切治療部的西醫專家，一起討論危重症病例。