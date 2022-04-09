林鄭：司長職務不會懸空三個月

特首林鄭月娥昨表示，暫時未收到中央任命或署任新一任政務司司長的決定，但不代表未來數個月沒人出任。她又透露，未來會至少委任一名官員，加入資格審查委員會。林鄭月娥表示，中央已公佈免除李家超政務司司長的職務，她暫未收到中央任命或署任政務司司長的決定，但不代表未來三個月，不會有新政司司長。她稱，政務司司長應擔當統籌各局工作，位置懸空對政府工作會有一定影響，但強調有關工作一定會有人處理，不會在餘下三個月帶來問題。她又指，法律條文寫明，由行政長官委任兩至四名「主要官員」，加入資格審查委員會，但前民政事務局局長徐英偉及政務司司長李家超離任，令資格審查委員會的主要官員成員減至兩人，會研究最少委任多一名官員，將適時公佈。