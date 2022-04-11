疫情下不少人困在港逾兩年，港府早前取消九個國家的「禁飛令」，並減少回港隔離至七天，重燃部份港人的「外遊夢」。有旅行社推出二人成團的「小包團」，即使收費較疫情前高出很多，仍有人參加，其中十一天東歐團每人團費近三萬五千元，在本月底有一團出發。十天的西歐團每人收費五萬三千元，已有三組成團，並於五月底出發。旅行社指，報團者多為年長人士，回來七天隔離的「時間成本」相對較低。縱橫遊推出二人成行的「小包團」，地點包括東歐、西歐、泰國及日本，日數介乎十至十四日，團費由一點二萬至五點二萬不等，行程包食宿交通，安排至少一名工作人員隨行。縱橫遊執行董事袁振寧向本報說，「小包團」反應熱烈，每日平均收到數十個查詢電話，目前成了四團，其中一個東歐團月底出發，另三個西歐團於下月底啟程。團費不包回程隔離酒店袁形容，報團顧客均為上年紀夫婦，生活清閒，有時間接受回港後的七天隔離，故願意外出散心。不過，受「航班熔斷機制」規管，旅行團未必確保能夠如期出發，如有突發，隨行職員會代客處理機票、酒店等事宜。行程十一天的東歐團每人團費約為三萬四千元，將到訪斯洛文尼亞、克羅地亞、匈牙利、奧地利、捷克及德國六個國家，會參觀比域治十六湖國家公園、美泉宮、卡羅維瓦利、碧湖古堡等名勝，並乘船遊覽多瑙河。而十天西歐團，每人團費約為五萬三千元，會遊覽德國、奧地利、意大利、瑞士、法國，期間會在瑞士「鐵力士大雪山」乘坐首創360°全景纜車。以上團費均不包回港檢疫酒店。袁表示，疫情前報團前往東歐或西歐，每人只需一萬多元，相較下「小包團」價格上漲不少，但由於參團人數少等原因，屬無可避免。他指，過半查詢電話均查詢近三萬五千元的日本十一天團，但日本仍未完全開放，港人入境須持商務簽證，不易成行，但預料今年七月或可出團。葉慶寧：各地在「搶客」康泰日前表示，有顧客致電查詢旅行團，但要再觀望。旅行社東主協會會長葉慶寧則透露，疫情下全球各地旅遊業都在「搶客」，多地酒店大幅減價，其中意大利、法國等降兩至三成。