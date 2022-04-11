上海持陰性報告一家三口 被警方強行帶至方艙

上海新冠疫情嚴峻，近日微博廣傳一條錄音，指上海持陰性檢測報告的一家三口，被警方強行帶至方艙醫院隔離，涉事警員稱：「接到的命令就是把你帶走，說你是（陽性）你就是」。有關錄音時長十九分鐘，提及一家三口持有公立醫院的陰性檢測報告，亦與醫院核實過，但警察上門通知，要將他們送去方艙醫院隔離。警察未能出示他們的陽性報告，僅反覆強調自己是在執行命令。錄音中女子情緒激動，重申持有陰性報告，但警員回應：「說你是（陽性）你就是！」其夫亦一度哭泣，在執法人員決定強制執行後，一家最終妥協。有網民認為，明白執法人員有自身職責，但錄音中的夫婦不應被威脅。亦有網民提及，有方艙未完全建成，就安排市民入住。