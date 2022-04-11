日航東京航班暫禁抵港

本港衞生防護中心表示，由於日本航空一班航班有多於三宗輸入個案，要求日航今日起，暫停由東京飛香港航班七日，到本月十七日為止；同時，中心要求一班航班有多於三宗輸入個案的土耳其航空，即日起到今個月十六日，暫停由伊斯坦布爾抵港航班。日本疫情反彈，累計病例突破七百萬宗，短短三周內增加一百萬宗。當局表示，當地疫情已連續兩周呈現擴大跡象，東京等大城市的新增確診病例反覆增減，疫情亦明顯在人口較少的縣內擴散，其中宮崎縣及大分縣的疫情擴散速度明顯，岩手縣及秋田縣單日新確診都在本月創新高。國立傳染病研究所推算，在五月第一周，Omicron BA.2亞型變異病毒株，將佔國內主流病毒株的九成三，到六月第一周的佔比將增至十成。