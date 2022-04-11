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下城門水塘再有意外 七旬翁疑「抄捷徑」 跣腳墮坡傷

2022-04-11 列印
■事主傷及頭部及右腳，救護員到場為其包紮後送院治理。
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荃灣下城門水塘因乾塘出現「龜裂奇景」而人山人海，繼前日發生墮坡奪命意外後，一名七旬老翁昨行山疑「抄捷徑」，跣腳跌倒致頭破血流。

昨中午近十二時，七十一歲姓楊男子與妻子行山至下城門水塘時，疑貪圖方便，行走山坡捷徑時意外跣腳跌倒，從五米高山坡墮下受傷，頭破血流。事主傷及頭部及右腳，經救護員到場為其包紮後送院治理，暫無大礙。

截至本月一日，下城門水塘的存水量僅佔總容量約百分之二點二。一名五十四歲行山客前日懷疑游繩到塘底觀賞「龜裂」情況，失足墮至約三十米下的山坡喪命。山藝教練吳銨洋向本報指下城門水塘為輕鬆路線；惟吳指進入水塘範圍為非標準路線，若市民不熟悉行山技巧，在碎石、斜土下易生意外。

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