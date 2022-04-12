小學生下周二起回校 幼園中學等到五月 師生日日撩鼻方可復課

港府決定，學童和教職員須天天撩鼻快測，作為學校復課的先決條件。早前第五波疫情肆虐，全港學校提前於三月起放暑假，目前確診人數大減，當局決定小學率先於復活節假後、即下周二逐步恢復半日面授課堂，而中學及幼稚園則於下月三日起陸續復課。所有師生須每天快速測試呈陰性才能回校，領各類津貼的學生獲當局資助共一千萬套快檢劑，其他學生和教職員則需自費。當一間學校出現百分之五或以上師生中招，衞生署會緊急介入調查。特首林鄭月娥在抗疫記者會上稱，她作為家長，支持學校分階段復課，讓學生早日回到學校，繼續正常學習和社交生活。教育局局長湯潤雄說，所有教職員及學生每天都要做快測，陰性才能回校。政府會向學校提供一千萬套快測套裝，派發予三十萬位領取各類津貼的學生，預計足夠使用一個月，其他學生和教職員則自費。學校要每日呈報當日師生確診個案，無個案亦須呈報，讓衞生署掌握整體情況。若學校出現零星個案，亦毋須停課，當全校有百分之五或以上人染疫，或在一個班房內有一成人陽性，或出現重症及死亡個案，衞生署會緊急介入調查。零星個案不用停課對當局要求學童每天早上撩鼻快檢呈陰性才可以上學，有家長認同措施能夠保障學童安全，但擔心小朋友每日撩鼻，容易受傷。亦有家長憂慮財政壓力大增，指若家中有兩個小朋友，一個月開支幾乎過千元，中產都支持不到，「仲貴過去補習」，亦有不少家長認為教育局只向有需要學生派發檢測包做法不公平，應該要「一視同仁」，每個學生都派。當局決定，小學最早可於下周二開始恢復半日面授課堂，學校因應情況，逐步安排不同年級學生復課，但最遲下月三日須全校恢復面授；中學則於文憑試核心科目完成後，開始復課，學校可以在下月三日自行決定如何復課，但全校最遲需在一星期內回校上課，若個別級別達九成接種率，可以恢復全日面授課堂；至於幼稚園則會分三階段，由下月三日起先讓其中一級學生上學，其餘兩級要在十六日前復課；補習學校最早下周四開始提供不多於半日面授。此外，學校復課後亦會實施加強的疫苗通行證，學校教職員或其他教學人員要在下周四前接種兩劑疫苗，下月底前若第二針要打第三劑。學校宿舍部宿生、需在教學時間外接受照顧的幼稚園學生，以及面授以外需要回校的中學生，亦都要接種疫苗。