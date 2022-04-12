小學生下周二起回校 幼園中學等到五月 師生日日撩鼻方可復課

特首林鄭月娥在抗疫記者會上稱，她作為家長，支持學校分階段復課，讓學生早日回到學校，繼續正常學習和社交生活。教育局局長湯潤雄說，所有教職員及學生每天都要做快測，陰性才能回校。政府會向學校提供一千萬套快測套裝，派發予三十萬位領取各類津貼的學生，預計足夠使用一個月，其他學生和教職員則自費。學校要每日呈報當日師生確診個案，無個案亦須呈報，讓衞生署掌握整體情況。若學校出現零星個案，亦毋須停課，當全校有百分之五或以上人染疫，或在一個班房內有一成人陽性，或出現重症及死亡個案，衞生署會緊急介入調查。
零星個案不用停課
對當局要求學童每天早上撩鼻快檢呈陰性才可以上學，有家長認同措施能夠保障學童安全，但擔心小朋友每日撩鼻，容易受傷。亦有家長憂慮財政壓力大增，指若家中有兩個小朋友，一個月開支幾乎過千元，中產都支持不到，「仲貴過去補習」，亦有不少家長認為教育局只向有需要學生派發檢測包做法不公平，應該要「一視同仁」，每個學生都派。
當局決定，小學最早可於下周二開始恢復半日面授課堂，學校因應情況，逐步安排不同年級學生復課，但最遲下月三日須全校恢復面授；中學則於文憑試核心科目完成後，開始復課，學校可以在下月三日自行決定如何復課，但全校最遲需在一星期內回校上課，若個別級別達九成接種率，可以恢復全日面授課堂；至於幼稚園則會分三階段，由下月三日起先讓其中一級學生上學，其餘兩級要在十六日前復課；補習學校最早下周四開始提供不多於半日面授。
此外，學校復課後亦會實施加強的疫苗通行證，學校教職員或其他教學人員要在下周四前接種兩劑疫苗，下月底前若第二針要打第三劑。學校宿舍部宿生、需在教學時間外接受照顧的幼稚園學生，以及面授以外需要回校的中學生，亦都要接種疫苗。