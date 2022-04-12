未打針學童 不能參加非學術活動

復課新安排下，未打疫苗的學生不能參加非學術活動，包括音樂及體育等，落堂後亦不能留在學校；已打兩針的學生則可參加不用戴口罩的課外活動。參考數據，本港中學生已打第一針的約有九成七，打齊兩針的有七成八；至於幼稚園和小學生中，接種了第一針的佔六成二，已打兩針只有三成人，林鄭月娥認為不是很理想。林鄭又指，措施是為了保護沒有打針的同學，若沒有打針者與打針的同學一起，打針的同學會受感染及會傳播，但打針的同學即使感染都不會有重症，但未打針沒有疫苗的保護會產生重症。有家長擔心區分已打針和未打針的學生，未有考慮學童心智健康，有機會間接分化學生，甚至令無打針學生、或打不同疫苗的學生遭到歧視，批評政府領導歧視學生。亦有人認為政府指教育要着重身心發展，但現時的政策卻違背原則，影響學童成長。