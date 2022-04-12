資深傳媒人、中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟昨早被國安處人員上門拘捕，指他涉嫌觸犯「串謀發佈煽動刊物」罪名。據悉，區家麟被指在網媒《立場新聞》發表具煽動之嫌的文章。警方稱，不排除會有更多人被捕。據悉，警方國安處昨早六時往區家麟在葵涌的寓所搜查，將他拘捕，帶回葵涌警署扣查，同時帶走其電腦等設備。消息指，區被捕跟他在《立場新聞》發表的文章有關。去年底《立場新聞》宣佈停運，國安處以涉嫌串謀發佈煽動刊物罪，拘捕《立場新聞》七名高層或前高層，包括方敏生、吳靄儀、何韻詩等。而公司網站及社交媒體被移除，案件涉多篇文章被指煽惑。消息指，《立場新聞》曾轉載一篇由區家麟撰寫、題為「《蘋果》創刊號社論：我們屬於香港」的文章，文中提及「一聲國安，可以搜報館拉編輯，國安警可以直接取走記者採訪資料，可以狂言叫人切割，恐嚇人不要『自招嫌疑』；一聲國安，取代一切保障自由、人權、法治的基石」等字句。區亦在一四年「佔領中環」運動期間，上台發言︰「我們的示威者已經重新佔領旺角」，引起台下人們歡呼。曾任特首候選人座談會主持現年五十四歲的區家麟，畢業於中大新聞與傳播學院，早年獲聘為無線電視新聞部記者，任時事節目《新聞透視》監製和主持等；不時在其個人博客和《立場新聞》等媒體發表文章，現為中大新聞與傳播學院專業顧問。活躍於傳媒界的區，上屆特首選舉，於記協舉辦的「行政長官候選人座談會」中擔任主持及提問，坐在林鄭月娥身旁。過往是《明報》專欄作者，亦曾擔任港台節目《自由風自由Phone》主持，至去年六月底收到港台通知任最後一晚主持，當天與觀眾道別。本年初，區以《告別》為題，寫下其在《明報》專欄「2047夜」的告別作。此外，他出版多本書籍，包括《傘聚》、《二十道陰影下的自由：香港新聞審查日常》，惟自國安法生效後，部份書籍疑遭到公共圖書館下架。