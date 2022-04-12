林鄭：國安法維護新聞言論自由

被問及區家麟被捕，特首林鄭月娥回應指，自己並非執法官員，不宜評論執法個案，但強調香港為法治社會，「國安法的頒佈當然要貫徹落實，保障國家及香港安全；所以有法必依、執法必然、違法必究是一向法治社會重視的價值，因此會循這些價值辦事。」林鄭又指，國安法在保障國家安全的同時，亦要維護受《基本法》保障的新聞自由及言論自由等。李家超：符法律框架獲充份自由已宣佈參選特首的前政務司司長李家超表示，任何調查的案件都交予執法部門，他已離開政府，不了解案件細節；又指言論自由和新聞自由「只需要符合法律框架，就會有充份自由空間」。區家麟被捕料與其寫過的文章有關。《立場新聞》前採訪副主任、香港記者協會主席陳朗昇指，現時傳媒發表文章的風險很大，促請當局釐清，轉載文章是否會構成煽動；又表示《立場新聞》案未完結，沒想過警方「咁快再出手」。