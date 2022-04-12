  • 2022年4月12日 星期二
  • 23º
  • 83%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 區家麟復課食肆消費券李家超

日報新聞 > 港聞

林鄭：國安法維護新聞言論自由

2022-04-12 列印
■警方國安處帶走區家麟電腦等設備。
Previous Next

被問及區家麟被捕，特首林鄭月娥回應指，自己並非執法官員，不宜評論執法個案，但強調香港為法治社會，「國安法的頒佈當然要貫徹落實，保障國家及香港安全；所以有法必依、執法必然、違法必究是一向法治社會重視的價值，因此會循這些價值辦事。」林鄭又指，國安法在保障國家安全的同時，亦要維護受《基本法》保障的新聞自由及言論自由等。
李家超：符法律框架獲充份自由

已宣佈參選特首的前政務司司長李家超表示，任何調查的案件都交予執法部門，他已離開政府，不了解案件細節；又指言論自由和新聞自由「只需要符合法律框架，就會有充份自由空間」。

區家麟被捕料與其寫過的文章有關。《立場新聞》前採訪副主任、香港記者協會主席陳朗昇指，現時傳媒發表文章的風險很大，促請當局釐清，轉載文章是否會構成煽動；又表示《立場新聞》案未完結，沒想過警方「咁快再出手」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd