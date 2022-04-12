楊受成指李務實 港必上下一心

對於李家超參選行政長官，英皇集團主席楊受成（圖）表示，英皇集團支持李家超出任下一屆行政長官，形容李家超現時毅然參選，充份表現其愛國愛港及勇於擔當的精神；而李以目標為本的務實作風，定能團結香港上下一心。楊回應傳媒查詢時表示，英皇集團支持李家超出任下一屆行政長官，形容李在政府不同崗位服務香港市民四十五年，久經歷練。他在香港經歷社會事件及新冠疫情等多重打擊的危難之際，毅然參選，充份表現其愛國愛港及勇於擔當的精神。他又指，香港未來逼切需要有遠見、有魄力的行政長官凝聚高效班底，重建信心、重啟經濟，營造有利的營商環境。