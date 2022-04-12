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友好協進會388名選委 唐英年：全數支持李

2022-04-12 列印
■唐英年指出，友好協進會祝願李家超選舉順利。
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李家超累計至少取得逾三百個選委提名。他昨午透露，已取得選委會每個界別至少各十五人支持，暫未決定報名日期，強調盡力爭取，但更重要的是向選委解說施政理念，得到共識。

友好協進會會長唐英年指出，協進會的三百八十八名選委都支持李家超參選，形容成員非常認同李家超提出的三大理念。唐說，協進會衷心支持李家超參選，祝願他選舉順利。　

此外，經民聯主席盧偉國說，經民聯支持李家超參選；自由黨亦通過一致支持李家超參選；新民黨主席葉劉淑儀亦透露，新民黨全力支持李參選，預祝他高票當選。

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