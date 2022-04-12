李慧琼：民建聯黨友將提名李

民建聯主席李慧琼表示，昨與李家超在會上坦誠交流，對方進一步說明三個施政方向。昨日出席的黨友基本上都將提名李；副主席陳學鋒則形容，相當認同李家超提出「以結果為目標」的施政理念。自由黨主席張宇人認為，李家超做事不拖拖拉拉，又形容只要取得平衡，「以結果為目標」不一定會損害商界利益。新民黨主席葉劉淑儀強調，樂見李家超參選，形容對方為人誠懇，樂意聽取意見，相信他當選後，能為市民服務，解決深層次問題。經民聯主席盧偉國則說，李家超會上表現出有心有力、願意聆聽、務實貼地的作風。