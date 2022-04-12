創新辦：會再檢視失業金不合資格申請

「臨時失業支援」計劃上月二十三日起接受申請，今晚十一時二十九分截止。政策創新與統籌辦事處總監何佩玲昨日表示，會保留因失業日數不足而不合資格的申請，稍後檢視如何處理。在約六萬宗已審批個案中，何佩玲指約七成申請獲批將於本周發放援助；約兩成個案在申請日前一個月內，曾有一兩日「散工」工作，或失業日數差一兩日才夠三十日，導致不合要求，當局會先保留有關個案，申請期完結後再審視。至於餘下一成個案就明顯不合申請資格，包括月入超出三萬元等。髮型屋在上月十日已經復業，因此任職僱員不合資格申請。她指不合資格市民將收到短訊通知，若不滿結果需要覆檢，便要提交更多資料供當局檢視。