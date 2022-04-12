英女皇首談染疫 形容「極度疲勞」

英女皇伊利沙伯二世二月確診，更因此取消連串外交活動。她近日通過視訊連線，遠程與皇家倫敦醫院的一位新冠康復患者交流時，首次談及她染疫時的狀況，形容病毒使她「極度疲勞」。美國紐約市長亞當斯在周日就任百日時確診。他核酸檢測呈陽性，但無其他病徵，正在隔離，並會取消未來一周的公開活動。亞當斯月初曾到華盛頓出席晚宴，同場多名華府官員亦確診，有傳媒報道指已有至少六十七名與會者確診。另外，南韓新冠疫情繼續放緩，周日確診個案回落至約九萬多宗，是自二月二十二日以來單日確診首次回落至十萬宗以下。