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美股中段跌132點

2022-04-12 列印
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市場繼續觀望美國聯儲局的加息步伐，美股早段受壓。杜指中段報三四五八八點，跌一百三十二點；納指則報一三四九五點，跌二百一十五點。滙控美國預託證券價格見五十四點六三港元，升零點五八港元；騰訊則見三百七十四點三四港元，升二十點七四港元。

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