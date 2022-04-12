  • 2022年4月12日 星期二
  • 23º
  • 83%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 區家麟復課食肆消費券李家超

日報新聞 > 港聞

鄭泳舜快測呈陽性

2022-04-12 列印
Previous Next

民建聯立法會議員鄭泳舜（見圖）昨傍晚在社交網站公佈，前日進行快速抗原檢測時，結果呈陽性，已即時通報衞生署，根據當局的「隔離令」自我隔離。他指身體狀況尚可，已服食中成藥治療並居家工作。

他指疫情依然嚴峻，呼籲市民除了接種疫苗外，出門上班或外出前都應先進行快測。

第五波疫情以來已有多名議員染疫，包括民建聯黃俊碩、工聯會麥美娟、西九新動力梁文廣、選委界劉智鵬，鄭泳舜是第五人。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd