昨日莫雷拉憑方廄「神彩勇士」和蔡廄「健康快駒」起孖，田泰安則贏何廄「精明勇駿」和東廄「時時歡呼」，但兩人在騎師王都不敵潘頓，因為後者在尾場勝出蔡廄「銀馳」，加上之前的三亞三季成績，最終後上成為騎師王。...

2022-04-11