救生員不足 逾半泳灘未能按時重開

沙灘泳池自一月起因疫情封閉。港九拯溺員工會指招聘季節性救生員自一月起暫停，擔心放寬社交距離可重開場地時，救生員勢嚴重不足，估計逾半泳灘未能重開；而市民「餓咗好耐」沒去泳灘，安全意識或鬆懈易生危險。工會副主席胡啟榮指上年只請到約三百人，估計今年或欠缺七百人。康文署指會盡快恢復招聘，如泳灘未能提供救生員服務，會提醒不要落水。