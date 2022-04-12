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救生員不足 逾半泳灘未能按時重開

2022-04-12 列印
■工會副主席胡啟榮指上年只請到約三百救生員，估計今年或欠缺七百人。
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沙灘泳池自一月起因疫情封閉。港九拯溺員工會指招聘季節性救生員自一月起暫停，擔心放寬社交距離可重開場地時，救生員勢嚴重不足，估計逾半泳灘未能重開；而市民「餓咗好耐」沒去泳灘，安全意識或鬆懈易生危險。
工會副主席胡啟榮指上年只請到約三百人，估計今年或欠缺七百人。
  康文署指會盡快恢復招聘，如泳灘未能提供救生員服務，會提醒不要落水。

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