租管條例監管不力 無良劏房業主 按人頭濫收水電費

■葵涌劏房居民大聯盟成員周美芝表示，政府部門應加強巡查執法，防止劏房業主濫收水電費。

■獨居葵涌劏房的黃女士稱，自租管條例生效後，業主諗縮數不再負責維修費用。

劏房租務管制條例由今年一月起實施，遏止業主濫收租金，同時規定不得收取高過實際帳單的水電費，否則罰款一萬元，但有無良業主懶理法例，當劏房租客是水魚。有租客指業主拒絕安裝獨立水錶，私自按人頭亂收費。亦有租客稱在條例生效後，業主私自加電費逾兩成。有關注團體指，租客多怕遭迫遷，敢怒不敢言，促請當局加強巡查和執法。任職清潔工人的黃女士，獨居葵涌一個一百呎劏房，月租四千二百元，「每月人工只有九千元，房租花咗一半收入，平時好慳。」她指租管條例生效前，業主沒趁機加租，但濫收水電費，「這裏三間劏房，我們早前要求業主為每戶安裝獨立水錶，方便計錢，但他說不想花錢而拒絕。」黃說，現時水費按人頭計，每月每人七十元，「我有洗衣機，計我兩個人，即是每月水費一百四十元，好貴。」黃指按人頭收水費不公平，因為按水務署規定，每個住宅每期帳單享首十二平方米的免費用水限額，「這裏三戶人，即每戶應有四平方米免費用水，但業主按人頭硬性收費，我們一毫子優惠也沒有。」她發現水費亦遠高於實際賬單，「很多朋友一家幾口，每個季度（三個月）只付三、四百元水費，我一個人每個月就畀一百四十元，業主一定有賺。」至於電費，雖有獨立電錶，但業主指涉行政手續，竟每度電收一元五角，比電力公司的一元二八角，高出近兩成，「業主蠱惑，早前熱水爐壞了，說租管後不能加租，所以不會負責，要我自費更換，好離譜。」租客憂被迫遷 敢怒不敢言從事運輸的葉先生跟太太租住觀塘一個劏房，月租五千元。葉說，劏房有獨立水電錶，但收費計算比實際賬單高兩成。他說，以為租管條例生效後，業主不再濫收水電費，租客獲較大保障，但事與願違，「條例生效沒多久，業主就話要加電費，每度電由一元五角加至一元七角，加幅超過一成。以前每月大概二百元電費，現在要多交大約三十元，加重生活負擔。」他慨歎劏房環境差，業主照濫收水電費，對租客不公平，「業主好像不怕租管條例，繼續胡亂收費。」他擔憂業主愈來愈過份，促請政府加強監管。