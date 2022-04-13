葵涌劏房居民大聯盟去年十二月至今年二月期間，訪問了一百戶劏房住戶，結果發現九成住戶在租管條例生效後，仍然不是按照賬單計算水電費，繼續由業主和地產中介自行訂立收費。大聯盟又發現，有劏房業的水費計算，高達每立方米十八元，比水務署規定的第二級別用水每立方米四元一六角，高出四倍多。大聯盟成員周美芝建議，政府應立法規定業主要為劏房安裝水務署的獨立水錶，由住戶向水務署直接繳交水費，而水務署亦應派員主動執法，增巡查頻率及人數，「既然有法例存在，為何不好好運用。」若發現有疑似濫收水費個案，當局應主動調查及檢控。她又說，多數租客都不敢舉報違規業主，「因為擔心被業主趕走，搬屋對他們來說，是一個很大的負擔。」