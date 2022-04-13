蔡加讚期望：李助穩港金融地位

跑馬放頭走，先不計常會遇到利前置之偏差，單是佔了先機，無疑已屬優勢，所以對於已沒辦法的馬，嘗試放頭亦無可厚非。不過筆者亦一再指出，並非每一匹馬都適合全程望空跑，尤其是一些已證明過有竄勁的馬，太早望空反...

2022-04-13