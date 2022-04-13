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蔡加讚期望：李助穩港金融地位

2022-04-13 列印
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李家超參選第六屆特首，獲多位選委提名，其中包括全國政協委員、香港各界扶貧促進會會長蔡加讚（見圖）。蔡加讚說，李家超過去各方面工作令人滿意，期望他可帶領港人穩固香港國際金融中心地位，更好融入國家發展大局。

蔡加讚昨早九時許，到中環廣場的李家超競選辦遞交提名表格，他接受《星島日報》訪問時表示，李家超在任局長和司長期間，各方面工作令人感滿意，期望李家超可為香港帶來新景象，帶領香港走出困境。他指，香港近年來受疫情等問題的衝擊，期望他可以帶領港人，穩固香港國際金融中心地位，更好融入國家發展大局。

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