變種病毒BA.4和BA.5 列世衞監察名單

世界衛生組織昨日公佈，將Omicron變種病毒的兩種亞型分支：BA.4和BA.5，列入監察名單，這兩個新的分支病毒，在全球出現數十宗感染病例，正評估其是否更具傳染性或危險性。OmicronBA.4和BA.5最早今年一月被發現，現時在英格蘭、蘇格蘭、南非、丹麥、博茨瓦納都有病例。博茨瓦納當局指，當地至今有四宗感染BA.4及BA.5的個案，患者年齡三十歲至五十歲，已完成接種，症狀輕微。此外，日本及南韓分別發現首宗Omicron新冠變種XE及XL病例。日本是首度發現Omicron XE個案、南韓則發現首宗Omicron XL病例。南韓單日新增逾二十一萬宗確診，比前一天多超過一倍，相隔兩天重上二十萬宗水平，但較過去兩周同日少。但再多一百七十一人死亡。