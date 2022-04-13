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美股中段升303點

2022-04-13 列印
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美國通脹再創四十年新高，但市場憧憬加息壓力紓緩。杜指中段報三四六一一點，升三百零三點；納指則報一三六六六點，升二百五十四點。滙控美國預託證券價格見五十三點二九港元，跌六港仙；騰訊則見三百六十八點零六港元，升一點六六港元。

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