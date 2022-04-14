旅遊達人指買當地樓良機 YEN跌至20年新低 港人兌換備戰遊日

近日日圓連番下挫，一度貶值至一百二十六兌一美元，是自二○○二年以來最弱水平，而每百日圓兌港元跌至報六點二一水平。不少香港市民捕捉良機，為日後通關到日本旅遊而作準備，有市民早前以為日圓「抵」，已經兌換一些，見日圓持續低迷，亦決定加碼。也有人認為，現時是投資良機，計劃大手買入日圓博升值。
日本央行行長黑田東彥表示，疫情及俄烏局勢發展均影響商品價格，前景持續高度不確定，進口成本上升推高通脹，降低家庭實際收入及企業利潤，損害當地經濟，央行將繼續堅定實施強有力的貨幣寬鬆政策，以支持從疫情中復甦。日本內閣官房長官松野博一拒絕評論匯率水平，但指匯率穩定是十分重要，不希望見到匯率劇烈波動。
留待通關日後旅遊
浸大財務及決策系副教授麥萃才接受本報訪問時說，由於烏克蘭是重要的小麥出口國，俄烏交戰，打亂了小麥出口，影響環球的供應鏈，而俄國受美國制裁，全球能源價格上升，但日本倚賴進口石油，無奈承受沉重負擔，加上美元強勢等種種因素導致日圓持續偏軟。不過，他預計不會再出現大幅度貶值，若市民計劃在日後往日本旅遊，現在趁日圓紙水低，兌換一些也無妨，但不建議市民投機炒賣。
旅遊達人項明生說，日圓二十年新低，是「天賜良機，港人可考慮買日本樓，賺了匯率」。他透露，有不少早前已買日本樓的朋友，打算經商務簽證到日本收樓，順道住上一陣子。但他不建議市民大手買入，應分批逐少買入。