旅遊達人指買當地樓良機 YEN跌至20年新低 港人兌換備戰遊日

■旅遊達人項明生。

■浸大財務及決策系副教授麥萃才。

俄羅斯入侵烏克蘭，導致能源和物價上升，日本經濟首當其衝，日圓跌至二十年新低，昨夜每百日圓兌六點二一港元。有經濟專家認為，未來日圓仍有機會輕微貶值，如果市民籌備日後遊東瀛，現時兌換一些並無問題，但不建議市民投機炒賣。旅遊達人項明生認為，日圓低水，是「天賜良機」，現在是買日本樓的好時機，不少朋友心郁郁。近日日圓連番下挫，一度貶值至一百二十六兌一美元，是自二○○二年以來最弱水平，而每百日圓兌港元跌至報六點二一水平。不少香港市民捕捉良機，為日後通關到日本旅遊而作準備，有市民早前以為日圓「抵」，已經兌換一些，見日圓持續低迷，亦決定加碼。也有人認為，現時是投資良機，計劃大手買入日圓博升值。日本央行行長黑田東彥表示，疫情及俄烏局勢發展均影響商品價格，前景持續高度不確定，進口成本上升推高通脹，降低家庭實際收入及企業利潤，損害當地經濟，央行將繼續堅定實施強有力的貨幣寬鬆政策，以支持從疫情中復甦。日本內閣官房長官松野博一拒絕評論匯率水平，但指匯率穩定是十分重要，不希望見到匯率劇烈波動。留待通關日後旅遊浸大財務及決策系副教授麥萃才接受本報訪問時說，由於烏克蘭是重要的小麥出口國，俄烏交戰，打亂了小麥出口，影響環球的供應鏈，而俄國受美國制裁，全球能源價格上升，但日本倚賴進口石油，無奈承受沉重負擔，加上美元強勢等種種因素導致日圓持續偏軟。不過，他預計不會再出現大幅度貶值，若市民計劃在日後往日本旅遊，現在趁日圓紙水低，兌換一些也無妨，但不建議市民投機炒賣。旅遊達人項明生說，日圓二十年新低，是「天賜良機，港人可考慮買日本樓，賺了匯率」。他透露，有不少早前已買日本樓的朋友，打算經商務簽證到日本收樓，順道住上一陣子。但他不建議市民大手買入，應分批逐少買入。