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去濕湯合集 ｜30款清熱消腫簡單易煲 排走體內濕氣

2022-04-14 列印
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內濕，顧名思義是指各種原因引起的脾臟生理功能失常、體內水分停聚所形成的病理狀態，最常見於春天和夏秋之間。一個人濕氣重就容易攰，呢個時候最好煲袪濕湯水 ，有助清熱消腫！睇吓以下Oh!爸媽Blogger嘅推介！詳情：https://bit.ly/3JCgica




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