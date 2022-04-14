前政務司司長李家超宣佈參選特首後，連日奔走多場活動，他昨日手持七百八十六張選委提名票正式報名參選，名單佔選委逾半，並囊括多位重量級選委，包括全國政協副主席梁振英、全國人大常委譚耀宗、政協常委唐英年、基本法委員會副主任譚惠珠（詳見下表）等。職業一欄上填寫「前政務司司長」的李家超，昨日手持七百八十六張選委提名票，到中環展城館報名參選，遠超入閘門檻的一百八十八人。提名名單佔選委逾半根據公開資料，李家超提名名單上，有不少政商界領袖，包括梁振英、譚耀宗、唐英年、譚惠珠、行政會議召集人陳智思等。多個地產商都有提名，包括長江集團李澤鉅、新鴻基郭炳聯、恒地李家誠、新世界鄭志雯、信和黃志祥父子、合和胡應湘父子、會德豐梁志堅、鷹君羅嘉瑞。根據法例，要在一千五百名選委中，獲得超過七百五十票支持才當選，對於已「超班」取得過半數提名票，李家超感謝選委和團隊的支持，惟強調取得提名票只是第一步，對於當選與否需待選委在投票日作出決定，又指選舉工作仍緊密安排。不過，全國政協副主席董建華就未有提名李家超。董建華辦公室透過公關表示，董建華正在休假，不作回應。同樣未有提名李家超的社福界選委狄志遠指，李家超尚未發表政綱，故未能掌握其施政綱領及藍圖，現階段未能提名表態。至於立法會議員的界別中，絕大部份提名李家超，但主席梁君彥指要保持憲制中位地位，故沒提名。實政圓桌田北辰暫無提名，他稱未見李家超政綱，若提名會「過唔到自己嗰關」，但強調投票時會支持李家超，指自己認識李家超多年，認為他做事爽快，而且是獲得中央百分百信任的人，期望他日後多向中央反映港人意見。