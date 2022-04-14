冀地產界獻策 短期紓緩屋荒

特首參選人李家超昨繼續舉行公開網上交流會，他在與勞工界別選委的交流會，指勞工界是香港賴以成功的重要元素，涉及廣泛政策及長遠問題，會以方向性作出發點，盡快寫好政綱。盼協同效應增公務員認受會上有選委提出要取消政府外判服務、改善房屋問題、落實最低工資、標準工時等問題，其中高級公務員協會主席李方沖希望增加公務員編制、減少合約員工等。李家超指由於系統性及運作問題，很多時把公務員的努力打了折扣，他希望透過協同效應，讓社會感受到公務員的努力。至於在土地房屋的交流會中，亦與四十名地產界人士交換意見，但他認為，與會者提出的意見始終是針對中長期方案，希望能有短期解決土地房屋供應意見。