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日報新聞 > 港聞

美股中段升115點

2022-04-14 列印
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美股將陸續公佈季度業績，市場觀望氣氛濃厚，美股早段窄幅上落。杜指中段報三四三三五點，升一百一十五點；納指則報一三五四四點，升一百七十二點。滙控美國預託證券價格見五十二點九六港元，跌零點三四港元；騰訊則見三百六十三點一三港元，跌十點四七港元。

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