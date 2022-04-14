第五波疫情維持穩定向下的良好趨勢，近期每日的確診人數跌至二千人以下，而不少染疫者的病徵輕微，都選擇在家隔離。最新出現的情況，令當局在疫情高峰期間火速興建的方艙醫院和社區隔離設施，現在供過於求。當局必須...

2022-04-14