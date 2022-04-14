  • 2022年4月14日 星期四
  • 24º
  • 77%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 安心出行消委會冷暖空調李家超特首選舉

日報新聞 > 港聞

承認組織未經批准集結 鍾健平囚16個月

2022-04-14 列印
Previous Next

二○一九年七月申請「光復元朗」行動發起人鍾健平（圖），在警方發出反對通知書後，仍在當天參與遊行，事隔兩年被控組織及參與未經批准集結兩罪，去年八月起一直還柙。鍾早前承認一項組織未經批准集結罪，昨被判入獄十六個月。

法官胡雅文昨指警方已向被告詳述遊行的潛在風險，惟被告挑戰上訴委員會的決定，遊行前後數次召開記者會，使用具煽動性字眼，有意識地違法，屬加刑因素。

辯方早前求情指被告沒有使用暴力，相信遊行不會釀成激烈衝突。法官表明不接納，指被告強調遊行針對七二一事件，理應預視到可能引申後果，即吸引一批情緒高漲示威者，再引發社會騷動。以二十四個月為本案量刑起點，被告認罪獲三分之一刑期扣減，總刑期十六個月。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd