首階段措施 四人一枱 美容健身重開 防疫大鬆綁 下周四晚市可堂食

第五波疫情爆發以後，港府實施最嚴格的社交距離措施，隨住疫情回穩，政府宣佈下周四起首階段放寬社交距離措施，包括恢復晚市堂食至十時，重開健身中心、美容院、戲院、宗教場所等處所。兩大主題樂園亦隨即宣佈於下周四回歸，海洋公園更推出連串優惠，準備吸引市民入場。食衞局局長陳肇始指疫情持續下降趨勢，下周四起會進入首階段放寬，包括限聚令放寬至四人，以及解除兩戶以上家庭在私人地方聚集的限制等。食肆亦允許恢復晚市堂食至晚上十時，每枱最多四人，可舉辦不多於二十人的宴會，員工每三日需做一次快測，但酒吧酒館需繼續關閉。限聚令放寬至四人 可跨家庭聚會大部份關閉處所亦可重開，包括體育場地、健身中心、美容院及按摩院、戲院等，但容納人數為上限的一半，大致四人一組，需佩戴口罩，並需有疫苗通行證及安心出行。至於旅行社亦可重啟三十人的本地遊，但員工需打齊三針，出團當天要做快測。康文署首階段將重開室內體育設施、體育館、戶外體育場地等，市民明日起可於網上預訂重開設施，場地同樣以四人為上限。公共圖書館、博物館、演出場地同樣可重開，但公眾泳灘、泳池及燒烤場等仍然關閉，當局希望水上活動設施可於第二階段重開。特首林鄭月娥表示，首階段放寬措施難免令部份業界感到失望，她說會盡量不再短期內大幅收緊措施，又指未公佈第二及第三階段放寬措施，是擔心未來數日長假期，會似農曆新年假期時有太多聚會，令疫情反彈，但不會為再次收緊措施定下硬指標，主要是看疫情趨勢。海洋公園即推優惠吸客兩大主題樂園將下周四回歸，海洋公園推出連串優惠，重開首日至六月三十日推出全日優惠套票，成人只需三百六十元，小童二百一十六元；適逢公園四十五周年，若市民身份證號碼有「四」或「五」字，門票可享八折，若兩個數字順序連續排列，更可享半價優惠。而香港迪士尼樂園將推出全新「迪士尼尊享卡」，賓客可優先暢玩。昂坪360亦會於下周四恢復服務，昂坪市集的室內景點亦將重新開放。為迎接佛誕及配合寶蓮禪寺重開，昂坪360與寶蓮禪寺合作，推出限時「祈願開運優惠」，賓客可於即日起至下月十日，於昂坪360官網預訂來回標準車廂纜車門票，享低至半價優惠，已在官網購票的成人及長者，可憑電子門票免費換領寶蓮禪寺小食券一張。