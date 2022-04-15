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戲院限五成入座率 三針專場可飲食

2022-04-15 列印
■戲院重開後，入座率上限五成。
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戲院下周四重開後，入座人數最多五成，若個別放映院員工及顧客，除十二歲以下小童外，打齊三針、或屬打齊兩針的康復者，可容許飲食。

香港戲院商會理事長袁彥文對戲院重開表示歡迎，但戲院所佔的空間大、租金高，認為入座率上限一半影響業界票房收入，業界亦不足夠支付成本。他指入座率會影響片商是否推出賣座的電影，以至整個電影業界的製作與發行，希望政府在下一階段放寬入座率。他認為設「三針專場」有難度，「如果僅接種三針的人入戲院睇戲，人數一定比接種一針或兩針的人少，我頗肯定大部份會員不會安排很大型放映院，做院內飲食場次。」

康復者可領取康復紀錄二維碼，但下月才公佈詳情，食衞局局長陳肇始指戲院可要求康復者出示紙本證明。

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