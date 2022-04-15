食肆料生意難恢復 酒吧不滿仍要關閉

餐飲聯業協會主席黃家和指不少食肆的預訂情況理想，因市民已長時間不能外出晚市堂食，但指即使重開晚市，估計生意額未能恢復至以往水平，料只及往時的大約六成。稻苗學會主席徐汶緯指重開晚市堂食十分重要，已預備增加兩至三成人手。至於政府提前開放場地，立法會議員霍啟剛指樂見業界可恢復排練和訓練，但認為處所五成容納量、泳池不能重開等，「一刀切」的做法對業界仍造成障礙。本地遊即將重啟，立法會旅遊界議員姚柏良指業界不反對每團最多三十人的限制，但政府要考慮具體操作如何方便業界及旅客，若有太多手續會對營運造成困難。最先停業的酒吧仍繼續關閉，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁感不滿，質疑現時餐飲場所都有提供酒精飲品，雙方模式逐漸拉近，但政策針對酒吧，批評政府戴「有色眼鏡」。