﻿小學透過趣味活動比賽 ﻿﻿培養學生愛護國家觀念﻿

■學生透過短片活動學習國家安全知識。

■今年的全民國家安全教育日，鳳溪第一小學舉辦「國家安全衞士角色設計比賽」，讓學生設計人物角色保護國家。

「國家安全，護我家園」。自去年起全港中小學和大專院校按教育局指引，陸續推行國家安全教育。有小學校長透露，小朋友對這個範疇比較抽象，所以會以日常生活和活動，帶出國家安全的重要性，從而培養學生愛護國家的觀念。上水鳳溪第一小學校長朱偉林說，在校內推行國家安全教育，十分重要，「讓學生明白國家觀念的重要，國家安全得到保障，我們生活才有保障。」朱校長稱，他們有一個德育公民的國民教育組（簡稱德公組），舉行不同活動來培養學生國家安全的意識。為配合今年的「全民國家安全教育日」，朱校長稱學校推出一連串活動和比賽，「例如其中一個叫國家安全衞士角色設計比賽，先讓學生了解十六種國家安全概念，再設計一個角色出來保護國家，並且表達想保護哪一個範疇的國家安全。」假期結束後，他們會舉辦國家安全問答比賽，「今年因為疫情影響，往年會有更多大型活動，包括課堂和課外，令學生、老師和家長，都接收到這方面的訊息。」學童對國安認識抽象 教學須生活化朱校長說，小學生對國家安全概念比較抽象，最好透過活動去教授，學生從有趣的活動中，便能接觸和學習國家安全有甚麼不同範疇，「當學生了解後，會做一些延伸活動，如標語設計創作等，學生通過思考會有更深入了解。」另外，會透過日常生活和時事，去傳遞國安訊息和意念，「讓學生明白安全是大家都追求的，例如上學過馬路時，要做到交通安全，進食時要做到食物安全，而疫情涉及衛生，亦牽涉到社會安全，疫情處理得不好，就會帶出很多社會問題。」朱希望透過不同事例，讓學生認知國家，國家強大就有能力保護人民。老師教授國家安全知識時會遇到甚麼困難呢？朱校長說。老師以往較少接觸這範疇，一定要多學習和多討論，如何將教學變得生活化，令學生理解和掌握。副校長鄒立明說，老師起初擔心如何得到教授材料，現在教育局網頁有很多可用，「老師要做的，就是如何將材料變做教學活動，又或教學設計，這方面教師之間要討論，如何去設計課題，最終目的是帶出價值觀，例如國民身份認同，認識祖國，然後學生就會想，如何去保護和關愛國家，或者對國家有甚麼承擔。」