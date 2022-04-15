學生參與國安課堂活動 校長：表現積極踴躍

朱偉林校長稱，所有學生參與國家安全課堂和活動時，都表現得十分積極和踴躍，「有課堂設計、活動和提問，亦接觸到有聲書和短片，小朋友學習時都會投入提問，反應積極。」另外，朱又說在推展國家安全教育時，家長配合十分重要，例如早前他們舉辦北區學童接種日，鼓勵家長帶小朋友回校打針，「家長其實都很忙，但他們很合作積極參與，小朋友從而知道防疫關聯到社會安全，明白到每個人都要為國家安全盡責任。」自從學生學習國家安全教育後，朱覺得小朋友對國家觀念大大增強，國家安全意識亦會提高，「對國家安全的範疇認知多了，守法意識亦加強，希望透過今年的國家安全教育日，學生對國家概念和國家安全意識，會進一步鞏固。」