認清《國安法》政治現實 學者：才能正確理解條文

《香港國安法》實施兩年，全港大專院校去年底陸續推行國安法教育，香港浸會大學更率先將國安教育列為「聯通課程」（CCL），自去年九月後入學的本科新生須修畢課程，才能畢業。有教授該課程的大律師表示，課堂上時常有大學生提出尖銳問題，但氣氛和諧，屬嚴肅學術的討論。他強調，大學生有自主想法是好事，但更重要的是，理解《國安法》背後的政治現實，即內地對香港擁有全面的管治權，這樣才能夠正確理解《國安法》的法律條文。浸會大學的國安教育全名為「國家安全法教育」，規定去年九月起入學的本科新生，必須修畢兩小時的「國安法教育」面授課堂，並閱讀指定材料，其後進行選擇題測試，二十條須答對其中的十五題，才能合格畢業。但期間學生可以重複測試，直至合格為止。教授該課程的大律師范凱傑接受本報專訪時表示，課程分為三部份，包括一《憲法》、 《基本法》與一國兩制；二、法治概念簡介；三、《香港國安法》及其他與國家安全相關法律。大學生課堂問題尖銳 惟氣氛和諧范凱傑舉例指，去年十月教授首堂國安課時，有大學生提出的問題十分尖銳，例如有學生關注《國安法》在香港的合法性；亦有學生質疑《國安法》的法律基礎等。范認為，課上不少學生修讀社會科學，對社會問題有自己的想法，但其實他們未能夠正確理解《國安法》條文。他分析，這或許與部份人士及媒體將《國安法》妖魔化有關，大學生也不自覺受影響，難免先入為主，產生了偏見。同時，更重要的是，學生能夠掌握香港的政治經濟現實。范續指，所謂香港的政治經濟現實，即內地對香港擁有全面管治權，全國人大會常委會有權制定法律，並通過全國性法律之形式，納入《基本法》附件三。他常在課上以比喻的形式講解，「其實香港就好似一間屋，以前英國係業主，o依家新業主係中國，業主對間屋自然有話事權」。同時，范亦會在課上透過講解唐英傑案、十二港人案、「美國隊長2.0」馬俊文案及民主派35+初選案等，向學生釐清作出哪些行為才會觸犯《國安法》。他重申，犯罪由行為及造意（即思想犯罪）構成，檢控方於所有刑事案件中，必須證明犯罪者有「造意」，方能定罪。范說，課堂上採取一問一答的形式，雖然大學生時有尖銳問題，但屬於嚴肅的學術討論，從未遇過緊張或尷尬的情況。他更笑說，講到精采處，也會有大學生鼓掌。他希望大學生通過學習，能夠先掌握《國安法》背後的政治現實，「咁樣先可以正確理解《國安法》嘅條文」。范過去亦曾在中學講解《國安法》，他認為，大部份中學生可能覺得《國安法》「離自己太遠」，希望課後他們能夠多理解《國安法》對於一個國家的重要性。