陳曼琪倡分析學童「國情數據」 國情教育數碼化 ﻿楊潤雄：重視老師認識國安教育﻿

■陳曼琪指出，全民國安教育應受到重視。

■政府於港鐵旺角站月台，宣傳「全民國家安全教育日」。

今天是全民國家安全教育日，教育局局長楊潤雄昨日表示，當局非常重視老師對國家安全的認識，透露早前已安排前基本法起草委員會成員等專家向教師講解。有立法會議員倡議運用大數據，分析學童「國情數據」，以研究教育成效。楊潤雄昨在立法會會議上表示，非常重視老師對國家安全的認識，包括安排由前基本法起草委員會成員、法律界、人大政協代表等專家向老師講解。他又指，早年國家教育部部長向全港教師送出由清華大學法學院教授、中聯辦法律部部長王振民撰寫，有關香港國安法背景內容的讀本，成為讓老師參考的權威資料。促中小學增人手 統籌國安教育立法會議員陳曼琪則指出，全民國安教育應受重視，並要就未來如何善用經常性撥款「衡工量值」。她強調，會積極爭取落實三個範疇，包括運用大數據分析學童「國情數據」，以研究教育成效；把國情教育數碼化，一站式多元化線上與大灣區各級學校、政府部門及博物館等合作，讓學生課堂時可線上深入了解大灣區的歷史文化發展，以及中小學增設常設職位專責統籌國安國民國情教育等工作。第五波疫情下，很多國安大型宣傳活動都無法進行，但透過香港電台，市民大眾仍可在電視屏幕及港台的社交平台上，接收一系列的全民國家安全教育的資訊，包括港台與青識教育中心、善德基金會合作的「國家安全通通識」，該項目由去年第四季已推出，以短視頻模式涵蓋多個安全範疇，密集地在港台電視31台播出。同時，香港電台與外交部駐港公署、香港明天更好基金亦已推出「外交20問」聲音短訊，也包括國家安全教育內容，由四月初開始於第一台、第二台、第五台及普通話台播出。