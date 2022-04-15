商界慶幸有《國安法》 防疫放寬可渡過難關

有商界代表指出，慶幸《香港國安法》在兩年前實施，不然在新冠疫情和社會暴亂的雙重打擊下，後果不堪設想，許多企業「絕對死路一條」。但現時業界只要專心應對疫情即可，相信一旦放寬防疫措施，便能度過難關。麥美儀：免動亂疫情夾擊香港中小型企業聯合會會長麥美儀向本報表示，業界絕對支持當局實施《香港國安法》，形容二○一九年社會暴亂，若然中央沒制定《國安法》，現時面臨新冠疫情及社會動亂的雙重打擊，市民必定不敢外出消費，在主要依靠本地消費的當下，業界「絕對死路一條」，「香港一定會變成一座死城」。麥美儀續指，現時不少人士反對接種疫苗及使用「安心出行」，若沒《國安法》，後果不堪設想。而現時香港市面已恢復平靜，業界只要專心應對疫情，一旦放寬防疫措施，便能渡過難關。