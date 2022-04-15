復活節一連四天假期到了，除商場因應消費券及節日推多項優惠，勢吸引不少市民，酒店亦推出優惠等吸客，讓市民歡度假期。有個別酒店指假期的房間入住率達八成。位於尖沙咀的唯港薈，在復活節為賓客提供豐富膳食外，小賓客更可參加節日活動，包括復活節填色遊戲、復活蛋設計或杯子蛋糕DIY等。酒指假期的房間入住率達八成，而其中一間餐廳預約近乎「爆滿」。香港旅遊促進會總幹事崔定邦向本報指現時天氣悶熱，假期到酒店「Staycation」絕對是市民選擇之一；惟因「冇晚市」等因素，故生意與去年同期相比會較差。他預料下周四放寬社交拒離措施，屆時恢復晚市，相信可提升「Staycation」吸引力。