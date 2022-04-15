美股中段升151點
首階段措施 四人一枱 美容健身重開 防疫大鬆綁 下周四晚市可堂食
第五波疫情爆發以後，港府實施最嚴格的社交距離措施，隨住疫情回穩，政府宣佈下周四起首階段放寬社交距離措施，包括恢復晚市堂食至十時，重開健身中心、美容院、戲院、宗教場所等處所。兩大主題樂園亦隨即宣佈於下周...
2022-04-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
殺人犯潛逃13年中紐達成引渡
紐西蘭最高法院周三裁定，允許當局將一名涉嫌謀殺的男子引渡至中國受審。該名男子名為金京葉（音譯），涉嫌十三年前上海一宗謀殺案，其後潛逃到紐西蘭。由於中國與紐西蘭沒有簽署引渡條例，紐西蘭因人權疑慮而一直沒...
2022-04-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
導彈巡洋艦「莫斯科號」遭擊毁 烏南馬里烏波爾有士兵被擄
俄烏戰事持續，俄軍聲稱已取下南部重鎮馬里烏波爾，烏方確認當地有士兵被俘虜。烏軍擊中了導彈巡洋艦隊旗艦「莫斯科號」，阻止俄軍輸送彈藥。美國亦再向烏提供八億美元軍事援助，支持烏東戰力。俄軍在烏克蘭的戰事取...
2022-04-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
屋苑紛錄上車客承接
市場氣氛好轉，用家積極出動覓貨，據《星島地產網》報道，美聯物業首席助理聯席董事陳世豪表示，屯門卓爾居3座中層E室，面積520方呎，兩房改一房間隔，原叫價770萬，議價後以758萬獲上車客購入，呎價14...
2022-04-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
知乎定價32.06元 較美股折讓4.9%
昨日截止招股的內地互聯網問答社區知乎（2390）公佈，以每股32.06元定價，較招股價上限51.8元低38.1%，每1股A類股等於2股美國預託證券（ADS），即定價較美股周三收市價2.15美元折讓4....
2022-04-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
國米坐二攻頂 新孖寶鞭「斯」
國際米蘭上輪意甲改由祖亞昆哥利亞夥拍迪斯高任雙箭頭效果不俗，後者更打破三輪聯賽入球荒，領軍奏捷升上次席。他倆今晚聯賽率隊作客史柏斯亞勢再攜手爭勝，續向下周意大利盃四強次回合對手、一哥AC米蘭施壓，讓球...
2022-04-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
家屬不滿私吞帛金拒領骨灰爆大鑊 劉雅麗火滾：令爸爸唔可以安息
劉雅麗爸爸劉山本（本叔）上月17日離世，4月2日設靈，靈堂上劉雅麗和媽媽包曉華特別點名感謝本叔契仔劉德華，指他由本叔患病至去世辦理後事都有出手幫忙。不過劉雅麗呢番「感激論」惹來家屬極度不滿，本叔的大房...
2022-04-15
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李純恩 - 南蓮園池｜好好過日子
天氣好，心血來潮，開車去鑽石山的「南蓮園池」走走。上一次到這個地方已是十幾年前公園剛剛建成之時，舊地重遊，新鮮感十足。這公園修建得真是漂亮，保養得也好，湖心亭閣在中午的陽光下金光閃閃，隱隱然有京都金閣...
2022-04-15
- 林月庭 - 釋放負能量｜甘美人生
- Jacky哥 - 推疫苗通行證掃描器 iBonus離線系統商機處處｜企業會客室
- KellyChu - 推限定店賣懷舊零食玩具 M +閉館三個月後重開 小朋友任攀玩全新遊戲地 ｜Executive日記
- KellyChu - 送寶衛美除菌消毒噴液 屋企有小朋友毛孩最啱用｜Executive日記
- KellyChu - 買百佳禮券送高達$150優惠券｜Executive日記
- 何美怡 - 持續性憂鬱症（二）｜+VE思
- 馮應謙 - 時尚與收藏｜花樣男教授
- Jacky哥 - 歐陽杞浚上76台 暢談數據產權發展｜企業熱話
- 張灼祥 - 書店風景｜人間遊戲
- Oh!爸媽 - 自卑感作祟｜第三個童年
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
蔡明紹停賽前起孖 練者得韋達梅開二度 莫雷拉三W影贏騎師王
昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉憑方廄「寶賢得得」、蔡廄「志勝時機」和羅廄「伊臣」中三元，雖然在騎師王與蔡明紹同樣累積三十六分，但因頭馬較多而後上成為騎師王。至於韋達與蔡明紹、潘頓都合作贏馬，先後勝出「進...
2022-04-14
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6