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日報新聞 > 港聞

美股中段升151點

2022-04-15 列印
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銀行股業績勝預期，股價向好，美股杜指早段上升，但科技股下跌。杜指中段報三四七一五點，升一百五十一點；納指則報一三五○七點，跌一百三十六點。滙控美國預託證券價格見五十三點二六港元，升零點零一港元；騰訊則見三百七十六點五四港元，跌二點一四港元。

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