天氣好，心血來潮，開車去鑽石山的「南蓮園池」走走。上一次到這個地方已是十幾年前公園剛剛建成之時，舊地重遊，新鮮感十足。這公園修建得真是漂亮，保養得也好，湖心亭閣在中午的陽光下金光閃閃，隱隱然有京都金閣...

2022-04-15