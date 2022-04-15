內地增逾2.9萬宗個案

內地前天新增逾二萬九千宗新冠病毒本土病例，上海佔二萬七千萬多宗。上海由上月底開始實施封控，感染數字仍居高不下，上海市疾控中心指存在家庭聚集性傳播；而仍有很多物資在流通，如存在被病毒污染的物品，不排除接觸後會造成感染。上海網信辦聯合公安部門連續查處多宗涉及疫情的謠言，包括有居委倒賣二十萬箱捐贈物資、有速遞員為賺錢協助核酸檢測造假等。另廣東新增六十八宗本土病例，廣州多區繼續分類管控。另外，台灣新增八百七十四宗本土病例，再創疫情以來單日新高。當局宣佈即日起只有七十歲以上、懷孕三十六周以上孕婦等四類患者送院，其餘集中檢疫所或居家照護。