  • 2022年4月15日 星期五
  • 24º
  • 78%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 社交距離堂食馬鞍山強檢李家超

日報新聞 > 港聞

新世界「愛互送」 籌募逾四千萬抗疫物資

2022-04-15 列印
Previous Next

新世界發展上月推出大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，首階段僅一個月已籌募及配對逾四千萬港元善款及物資，惠及逾十萬個基層家庭。因應全港學校將於下周二起分階段復課，學生須先自行檢測才可回校，平台將捐贈十萬個快速抗原檢測包予多所學校。新世界發展行政總裁鄭志剛希望今次捐贈的檢測包、電腦、數據卡、網上課程等，可為學童及家長提供適切援助。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd