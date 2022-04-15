新世界「愛互送」 籌募逾四千萬抗疫物資

新世界發展上月推出大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」，首階段僅一個月已籌募及配對逾四千萬港元善款及物資，惠及逾十萬個基層家庭。因應全港學校將於下周二起分階段復課，學生須先自行檢測才可回校，平台將捐贈十萬個快速抗原檢測包予多所學校。新世界發展行政總裁鄭志剛希望今次捐贈的檢測包、電腦、數據卡、網上課程等，可為學童及家長提供適切援助。