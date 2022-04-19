學生未做快測 家長須到校補做 小學出App日日查快測結果

■水鳳溪第一小學校長朱偉林。

莘莘學子為避疫提早放了一個月「暑假」，隨着疫情放緩，小學今天起率先分階段恢復半日面授課堂，學生須做快速檢測並呈陰性結果才可回校。一間北區小學要求家長每早為子女做快檢，將結果上傳校方交流程式供老師檢查，如學生未有快檢結果就回校，校方會致電家長，要求親自到來為子女做一次，否則學生不能上面授課。亦有小學派教師每早為學生做快檢。上水鳳溪第一小學校長朱偉林向本報表示，校方會在本月二十五日恢復半日課堂，首階段先安排小四至小六生回校。學校已全面清潔，教師本周五起回校準備。對於政府要求學生每早做快檢，朱校長說，校方已發通知，要求家長在子女出門前先做快檢，把陰性結果拍照，上傳至家長APP，供學校查閱。如家長忘記上傳，校方會致電提醒。未做快測 不准上面授課朱說，若學生未做快速檢測便回校，校方會要求家長親自到來，為子女做快檢。被問及為何不安排老師做快檢，朱解釋，校方曾開會討論，認為由教師做快檢「好易整傷小朋友」，且一旦呈陽性，會影響教職員，因此規定由家長親自為學生做。若家長沒有快測包，校方會提供。若家長有事未能到校，校方安排專門房間，讓相關學生留至放學，由專人看護，但學生就不能上面授課。朱校長又指，復課後，學生可以戴口罩上體育及音樂堂。目前全校學生首針接種率近九成，完成第二針達六成。教師第二針接種率亦高於五成。亦有小學讓教師為學生做快檢。中華基督教青年會小學則不會大規模抽查學生的快測紀錄，只要求家長在手冊上簽名作實。校方亦會安排教師幫回校學生做快檢。指定診所預留名額予確診學生醫管局表示，今日起轄下二十三間指定診所將預留一定診症名額，給受感染的幼稚園及小學學生優先預約，家長可致電「關愛預約專線」。「護訊聆」護士團隊亦會主動接觸家長，提供電話支援服務。此外，香港文職及專業人員總會調查顯示，五成五家長接受學童回校前須做快測，兩成九家長不接受。