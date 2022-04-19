餐廳外賣啤酒 蘇豪酒客街頭犯聚

■蘇豪區一間餐廳門外，經常有大批市民聚集飲酒。

疫情下，酒吧停業關門，中環蘭桂坊晚上水盡鵝飛。但隨着疫情放緩，人們防疫意識鬆懈，本報記者發現，蘇豪區一帶每晚十分熱鬧，大批本地和外籍人士在街頭聚會，除下口罩飲酒吹水，恍如一個露天派對場。二人限聚令和口罩令仍生效，但不少人冒險犯禁，每晚到中環蘇豪區消遣，和三五知己在街頭違規飲酒聊天。有檔販指，酒吧停業，但不少餐廳持酒牌，照常賣酒，就算晚上六時後禁堂食，餐廳繼續外賣啤酒，加上蘇豪區有多間便利店，亦提供酒類產品，吸引不少在附近工作的外籍人士和本地人，在放工後來跟朋友暢飲一番。記者上周多晚到場視察，在中環街市對面的商舖門外，常見大批外籍人士席地而坐，各人脫下口罩大聲談天說地。記者沿斜路直上，經過結志街、荷李活道、士丹頓街、伊利近街和堅道，發現每個路口都有人違反防疫條例，多數四、五個人圍攏一起，在餐廳門外拿着酒杯聊天。其中結志街一間餐廳外圍情況最誇張，因餐廳門外有一片空地，成為飲酒客聚腳熱點，由黃昏至晚上九時，經常有十多人聚集飲酒，其中一名女士對記者說：「明白會觸犯防疫條例，但工作了一天，放工後想輕鬆一下，所以偷雞博一博，希望不會收告票。」除了餐廳門口，結志街和皇后大道中之間的公共休憩處，亦是人群聚集熱點。每晚黃昏後，休憩處十分熱鬧，每排石櫈都坐滿飲酒客，有些更懶理禁煙令公然吞雲吐霧。警復活節發逾千罰單為防疫情擴散，警方致力打擊違反防疫條例行為。在復活節假期首三天（十五至十七日），警方於全港各區發出五百一十一張和五百一十二張，分別違反限聚令和口罩令的定額罰款通知書。警方呼籲市民要顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。