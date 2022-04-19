Omicron中招恐感染家中長幼 第三針助加強免疫增保護力

變種病毒Omicron令本港疫情繼續升溫，自2021年12月31日至2022年4月3日，本港累計有729,375宗核酸檢測陽性個案和429,416宗快速抗原測試陽性個案，病毒傳播速度驚人。現時社區隔離設施或未足以讓所有個案入住，不少患者也需家居檢疫，惟這令同住家庭成員容易受到感染。為減低受感染風險，市民可接種疫苗加強保護力，以免染疫感染家人。家庭感染風險高 長者幼童要留意確診個案遍布各區，一旦染疫，家庭感染風險大大增加。部分患者家中不乏長者及幼童，當中長者屬感染新冠病毒的高危群組，心臟科專科黃煒倫醫生表示：「不少長者患有慢性疾病，如三高、腎病和心腦血管病，萬一感染新冠病毒較容易惡化成重症，嚴重更可致命。」亦有研究顯示與18至29歲人士相比，65歲或以上長者染疫後的死亡率高出95倍或以上。另外，在第五波疫情下，兒童感染新冠肺炎的比例亦大大增加，甚至有幼童在染疫後死亡。身為家中一員應接種疫苗，不但可保護自己，而且可減少染疫後傳染同住家人的風險。接種疫苗減重症風險疫情肆虐期間，除了注意個人衞生，亦可透過接種疫苗減低重症及死亡風險，同時保護自己及家人。黃醫生指出：「現時本港可供接種的疫苗包括滅活疫苗及mRNA疫苗，兩種疫苗均可減低染疫後的重症風險。」mRNA疫苗的保護率為95%，所產生的抗體水平亦較高。另外，研究發現針對變種病毒如Delta及Omicron，相比接種兩針滅活疫苗，注射兩針mRNA疫苗的抗體反應較高。香港本地研究結果亦顯示，接種兩針滅活疫苗1個月後，可對付變種病毒Delta及Omicron的抗體分別下降至50%及7.1%。而根據香港本地研究結果，接種疫苗後3個月，接種兩針滅活疫苗的人士對抵抗現時流行的變種病毒的保護率可能比接種mRNA疫苗者低。此外，港大公共衞生學院在3月下旬展示香港第五波疫情發展的模擬模型，推算接種兩劑mRNA疫苗針對住院及死亡的有效率逾90%，而接種3劑mRNA疫苗或滅活疫苗，針對住院及死亡的疫苗有效率約98%。而港大亦曾在2月下旬預測，如接種3劑滅活疫苗，接種後半年針對Omicron感染的疫苗有效率估計為8%，而如已接種兩劑滅活疫苗，並混搭接種mRNA疫苗作加強劑，此混搭組合比接種3劑滅活疫苗高21%。而無論接種哪類疫苗，接種3劑亦有效減低重症及死亡。混搭（溝針）接種安全性獲證早前政府因應疫情嚴重，公布可縮短接種新冠疫苗相隔時間，強烈建議已接種兩劑疫苗的成年人士，於接種第二劑的三個月後，盡快可以接種第三劑mRNA疫苗加強劑。部分市民或已接種兩劑滅活疫苗，並考慮第三針是否混搭接種mRNA疫苗。有一篇智利研究顯示，兩劑滅活疫苗混搭接種mRNA疫苗加強劑對整體新冠病毒的有效率可高達93%，可提供的免疫保護力跟接種三劑mRNA疫苗相近。至於安全性，現有研究證實混搭接種並無可證實的安全隱憂。如對混合接種感到憂慮，可先諮詢醫生意見及評估身體狀況再作考慮。而因應全球一直進行科學研究，接種疫苗的指引亦會不停更新，市民應時刻留意衞生防護中心最新的建議。資料由黃煒倫醫生提供，復星醫藥支持