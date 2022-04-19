寵物染疫拒受檢 主人可罰萬元囚半年

政府近日修例訂明若任何物品包括動物，受到或曾受新冠感染，擁有人須按指示交出，否則可罰款一萬元及監禁六個月，公眾關注修例。漁護署指，人類經由動物感染機會非常低，預料需要行使相關權力，要求主人交出寵物的機會不大。對於屬哺乳類動物的寵物，若其主人是確診者或密切接觸者，沒證據顯示有關動物會在受感染後，把新冠病毒傳染給人類；漁護署在取得主人同意後，把寵物送往新界南動物管理中心檢疫隔離，期間會代為照顧，當測試結果呈陰性，會安排主人接回寵物。若有證據顯示，有動物把病毒傳染人類，如年初發生倉鼠傳染人個案，衞生署及漁護署便會考慮使用有關權力，處理有關動物。