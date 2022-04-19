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日報新聞 > 港聞

美股中段升70點

2022-04-19 列印
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世銀調低全球經濟預測至百分之三點二，美股個別發展，道指低開近四十點後反彈杜指中段報三四五二一點，升七十點；納指則報一三三四七點，跌三點。滙控美國預託證券價格見五十三點二二港元，跌零點零三港元；騰訊則見三百六十二點七二港元，跌十一點六八港元。

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