儘管曼聯球星C朗拿度近期因打走球迷手機而為人詬病，但他表現卻未受影響，上輪英超更大演帽子戲法，同時亦因達到各賽事入二十球的標準而觸發合約中的獎金條款。今晚英超曼聯作客利物浦，「獎金獵人」C朗勢繼續士哥...

2022-04-19