信和旗下三大商場 復活節營業額升逾五成

過去四日的復活節長假期，信和集團旗下三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地的營業額及人流，分別錄得逾五成及逾兩成五的按月升幅。信和集團資產管理董事蔡碧林表示，政府首階段五千元消費券派發將近兩星期，本地消費明顯反彈，特別是於過去的復活節長假期，以「鞋履及手袋」、「保健產品及個人護理」及「化妝及美容產品」商戶的升幅最為顯著，個別品牌按月增幅更高達百分百，而餐飲及影音及電子產品增幅亦超出三成五。信和集團商場旗下六大商場，將於周四至六月一日期間特別加推「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃，S┼REWARDS會員可參與商場消費賺取指定數量的電子印章，即可兌換相應的S現金券獎賞。