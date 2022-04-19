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林村河變「藍色多瑙河」

2022-04-19 列印
■大埔林村河的河水變成奶藍色。
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大埔驚現真實版「藍色多瑙河」，昨有多人發現大埔林村河的河水，變成奶藍色，亦有人指「近太和邨果邊就變晒奶藍色」、「好似去到廣福橋個位就淡咗」，街坊擔心會引致大量魚類死亡。

大埔區議員劉勇威估計有人傾倒油乳膠漆到路邊雨水渠，油漆經渠道流入河道，將河水染藍，呼籲街坊留意附近一帶是否有油漆工程。環保署指初步懷疑色水源自大埔花園一帶，會繼續巡查，如有足夠證據會採取執法行動。■路邊雨水渠亦發現藍色污水。
■路邊雨水渠亦發現藍色污水。


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